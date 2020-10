Maradona anti Covid: va in panchina con il "casco"

In campo si giocava un'amichevole pre campionato, ma l'attenzione era soprattutto in panchina, per l'allenatore del Gimnasia. Maradona sì è infatti presentato allo stadio Nuevo Gasometro per la sfida contro il San Lorenzo con una maschera protettiva "integrale". La paura per la diffusione del coronavirus diventa così protagonista anche sul campo dal calcio. Una protezione in plexiglass a coprire tutto il volto, tanto da farlo sembrare quasi un astronauta. Al suo fianco anche il figlio più piccolo, Diego Fernando, anche lui con il volto schermato dalla particolare protezione contro il Coronavirus.