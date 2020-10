I contagiati sono quasi tutti asintomatici, la squadra è stata messa in quarantena e probabilmente salterà cinque partite in attesa del risultato del prossimo giro di tamponi

È un vero e proprio focolaio di coronavirus quello che si è diffuso nel Chisola, formazione militante nel campionato di Eccellenza con sede a Vinovo, in provincia di Torino. Sono 20 infatti i tamponi risultati positivi, tra cui anche l’allenatore e alcuni membri dello staff, quasi tutti asintomatici. La squadra naturalmente è stata posta in quarantena e l’impianto in cui si allena e gioca è stato chiuso per permettere la sanificazione ed evitare che il virus possa dilagare anche nel settore giovanile. La società crede che i contagi siano cominciati ad inizio mese, dopo la positività dell’autista del bus sul quale viaggia in genere il Chisola.