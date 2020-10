La Figc ha comunicato che altri tre giocatori della Nazionale Under 21 sono risultati positivi al Covid-19 dopo i tamponi effettuati al rientro dall'Islanda. A rischio il match di qualificazione al prossimo Europeo in programma domani con l'Irlanda

Arrivano ancora notizie poco positive dal ritiro della Nazionale azzurra Under 21. Dopo il rinvio della sfida contro l’Islanda in programma lo scorso venerdì in seguito ai tre casi di positività al Covid-19 che hanno riguardato due giocatori – Matteo Gabbia, difensore del Milan, e Alessandro Plizzari, portiere della Reggina (in precedenza sono risultati positivi anche Alessandro Bastoni dell’Inter e Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta)– e un membro dello staff, la Figc attraverso una nota ufficiale ha comunicato che altri tre giocatori sono risultati positivi al tampone. "L'esito dei tamponi effettuati questa mattina presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia ha evidenziato la positività di 3 test molecolari tra i giocatori della Nazionale Under 21. La squadra è in ritiro a Tirrenia dopo essere rientrata dall’Islanda. Ieri tutto il gruppo si era sottoposto ai tamponi, il cui esito era risultato negativo", si legge nel comunicato.