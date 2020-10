Lo Shakhtar non va oltre il pari: 1-1 col Vorskla

Gli ucraini, avversari dell'Inter nel prossimo turno di Champions League, non vanno oltre il pari in superiorità numerica contro il Vorskla: fallito il sorpasso in vetta alla classifica

Quello visto a Valdebebas contro il Real Madrid era tutto un altro Shakhtar Donetsk . Dopo l'exploit contro la squadra di Zidane nel match di esordio del girone B di Champions League , gli ucraini - prossimi avversari dell'Inter martedì 27 ottobre alle 18:55 (diretta su Sky Sport) -, seppure in superiorità numerica per buona parte della partita, non sono andati oltre il pareggio interno ( 1-1 ) nello scontro diretto per il vertice contro il Vorskla.

Sorpasso fallito

A passare in vantaggio dopo appena 7' di gioco è stata la squadra ospite con Kulac e per lo Shakhtar è iniziata la rincorsa. Il pareggio degli uomini di Castro è arrivato poco dopo la mezz'ora con Manor Solomon, esterno offensivo israeliano classe ’99, ma nonostante un continuo possesso palla e qualche buona occasione la rete del vantaggio non è arrivata. A nulla è servita la superiorità numerica per buona parte della ripresa (espulso Ndiaye per il Vorskla al 53'), lo Shakhtar Donetsk non è riuscito a portare a termine la rimonta. Fallita anche la chance di sorpassare in testa alla classifica proprio il Vorskla, ora in vetta con 15 punti dopo 7 giornate. I prossimi avversari dell'Inter in Champions restano al terzo posto con 13 punti e ora ad approfittare del pareggio nello scontro al vertice potrebbe essere la Dinamo Kiev, eurorivale della Juventus: vincendo la sfida con l'Oleksandriya balzerebbe al comando.