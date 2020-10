Arbitro norvegese fa coming out: "Sono gay"

Tom Harald Hagen, arbitro norvegese di 42 anni, ha infranto un tabù che vige ancora nel mondo del calcio e ha rivelato il suo orientamento sessuale. Il direttore di gara, internazionale dal 2009 fino a qualche anno fa, ha deciso di fare coming out attraverso un'intervista rilasciata al quotidiano Glamdalen: "È arrivato il momento di dire che sono gay - ha ammesso Hagen -, sono certo che da questo deriveranno solo cose positive. Per me è sempre stata una parte naturale della mia vita".