Il manager Morla: "Diego è vivo per miracolo"

Sembra che Maradona non tornerà a La Plata, città nella quale stava allenando il Gimnasia, ma si trasferirà in una residenza a Nordelta, distretto a nord in provincia di Buenos Aires, all'interno della quale affronterà un percorso riabilitativo. A rassicurare sulle condizioni di Maradona in seguito all'intervento di rimozione di un'edema subdurale era già stato nel pomeriggo di mercoledì il suo avvocato-manager Matias Morla: "Quella a cui è stato sottoposto Diego non è stata affatto un'operazione di routine, per me e' un miracolo che sia vivo. Credo che Diego abbia vissuto il momento più duro della sua vita. Per fortuna la settimana scorsa questo pericolo è passato perchè l'intervento del dottor Luque è stato tempestivo. Diego è una roccia e ora credo che oggi verrà dimesso, ma non so a che ora. Con lui ho parlato e so che ha tanta voglia di tirarsi fuori dai problemi personali che ha. Intanto bisogna che ci sia una riunione con i suoi familiari e con i medici che si occupano di lui. Con attorno i dottori e la sua famiglia, Diego tornerà felice come dovrebbe essere. Insieme dovremo fargli ritrovare amore e serenità". In serata è arrivata la conferma tanto attesa, Maradona è stato autorizzato a lasciare l'ospedale e a breve potrà lasciarsi alle spalle questo brutto momento della sua vita.