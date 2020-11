Cos'è successo al calcio durante la pandemia? L'impatto è stato duro, ma il mercato degli investitori è rimasto attivo. È questo ciò che dice l'ultimo studio a firma KPMG Football Benchmark. Nel corso del 2020 (per quanto in calo) sono stati quindici i cambi di quote di maggioranza nelle società europee. E chi ha investito si è concentrato prevalentemente (salvo eccezioni come in Italia) su club "minori"

