In un giorno in cui ognuno ha avuto un pensiero per ricordare Diego Armando Maradona, non potevano mancare le parole del giocatore che più di tutti si è avvicinato alla classe del 'Pibe de Oro'. attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, Leo Messi ha voluto ricordare Diego con un messaggio breve ma carico di significato: "È un giorno molto triste per gli argentini e per il calcio - si legge accanto a una foto che lo ritrae sorridente con Maradona - Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno".