Lo sport e il calcio piangono la morte di Maradona, ma questo è un giorno triste anche per il mondo dell'arte. Sì, perché Diego Armando Maradona è stato qualcosa di più di un calciatore: abbiamo infatti ammirato per anni un grande artista. E come tale Diego ha vissuto, affrontando i demoni che spesso fanno parte dell'esistenza degli artisti. Ci sono persone che portano dentro di sé una carica tale per cui affrontare i "mostri" è forse più difficile che per altri. E questo perché, in un certo senso, l'arte avvicina al divino. Maradona ha lottato con dei demoni che non è riuscito a vincere, che lo hanno accompagnato per tutta la vita.