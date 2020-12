Prima vaccinata al mondo in Inghilterra

Riccardi: “Già pronti luoghi per custodire quote vaccino”

"Stiamo lavorando per organizzare il sistema delle vaccinazioni e abbiamo già messo a disposizione i luoghi per custodire le quote di vaccino che la macchina commissariale metterà a disposizione. La prima quota e' di 53.000 vaccini a cui ne seguiranno altri 53.000 per il richiamo, dedicati in primis al personale sanitario e socio sanitario e agli anziani". Lo ha detto il vicegovernatore con delegata alla Salute Riccardo Riccardi.