Morte Rossi: bandiere a mezz'asta a Coverciano

Bandiere a mezz'asta nella sua sede romana della Figc, in via Allegri, e soprattutto a Coverciano, la casa della nazionale, a Firenze. Questo il risveglio dopo la notizia della morte di Paolo Rossi , scomparso nella notte a 64 anni. Verrà osservato un minuto di silenzio oggi in suo onore su tutti i campi di Europa League e Champions femminile.

Gravina: "Dolore profondo, Pablito icona del nostro calcio"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha espresso il cordoglio per la scomparsa di Paolo Rossi, icona del calcio azzurro: "La scomparsa di Pablito è un altro dolore profondo, una ferita al cuore di tutti gli appassionati difficile da rimarginare. Perdiamo un amico e un’icona del nostro calcio. Trascinando con i suoi gol al successo la Nazionale dell’82', ha preso per mano un intero Paese, che ha gioito in piazza, per lui e con lui. Ha legato in maniera indissolubile il suo nome all’Azzurro e ha ispirato, con il suo stile di gioco, numerosi attaccanti delle generazioni future", le sue parole.