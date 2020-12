1/22 ©Ansa

THE BEST FIFA FOOTBALL AWARDS 2020



Sette categorie in lizza, tre per il calcio maschile e tre per il calcio femminile oltre al premio per il gol più bello dell'anno, il celebre "Puskas Award". Dopo aver annunciato tutti i candidati, la Fifa ha ristretto la lista dei candidati ai premi per il 2020 con i nomi dei finalisti: miglior giocatore, miglior portiere e miglior allenatore. Appuntamento al prossimo 17 dicembre quando verranno svelati i vincitori

FIFPRO WORLD XI, I 55 CANDIDATI DEL 2020