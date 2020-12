Non c’è pace per Diego Armando Maradona. A dieci giorni dalla sua scomparsa, in attesa di conoscere gli esiti degli esami autoptici e mentre si susseguono gli omaggi in tutto il mondo, proseguono anche le indagini per stabilire se ci sia stata negligenza da parte dei medici che avevano in cura il campione argentino. I pubblici ministeri che indagano sulla morte di Maradona hanno deciso di convocare una commissione medica interdisciplinare per analizzare a fondo il quadro clinico del Pibe de Oro nei giorni precedenti alla morte.

L'audio WhatsApp tra l'avvocato e la figlia di Diego

vedi anche

Eterno Maradona, quanti omaggi dal calcio mondiale

C’è poi la questione legata al ruolo dell'avvocato Matias Morla, che negli ultimi anni curava gli interessi di Maradona, nemico giurato di Dalma e Giannina. Secondo il sito Infobae, negli ultimi giorni ci sarebbe stato uno scambio di messaggi tra il legale - escluso dalla veglia funebre alla Casa Rosada, proprio come Rocio Oliva, ex compagna di Diego - e Giannina Maradona proprio sul tema dell'eredità. "Giannina, chi determinerà chi sono gli eredi di tuo padre è un giudice - avrebbe detto Morla in un audio WhatsApp fatto ascoltare durante la trasmissione tv Intrusos -. Quello che consiglio come professionista è di fare la proposta il prima possibile e quando sarò convocato andrò volentieri a raccontare tutto quello che ho da dire sull'eredità di tuo padre. Per ora, non posso incontrare nessuno finché la giustizia non determinerà chi sono i tuoi fratelli e chi sono gli eredi". Morla nell'audio non manca di sottolineare il rammarico per essere stato escluso dalla veglia funebre: "Non potrò mai dimenticarlo, non ho potuto partecipare alla veglia del mio migliore amico, tuo padre". La questione sull'eredità di Maradona è solo alla fase iniziale, probabilmente durerà ancora a lungo.