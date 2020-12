Christian Vieri in campo contro il Coronavirus. La Regione Lombardia ha scelto l'ex attaccante, tra le altre, di Inter, Lazio e Juventus per promuovere una campagna di sensibilizzazione in vista del Capodanno. L'emergenza sanitaria rimane un problema di stretta attualità e Vieri diventa protagonista di un video che invita la popolazione a non infrangere le normative anti-Covid in vista dell'ultimo dell'anno. "Lo sapete che quando c’è da divertirsi io ci sono sempre, ma proteggiamo chi amiamo" spiega Bobo in un filmato diffuso sui canali social della Regione, con un appello valido per tutti: "Indossate la mascherina, rispettate le regole. Siate negativi, è il mio augurio per voi". Riportato anche su una mascherina indossata dall'ex centravanti. Una risposta a distanza a tanti luoghi comuni spesso associati al Coronavirus, riportati nella parte iniziale del video ("A me non capita" o "che mi frega, tanto mi vedo solo conn i miei amici".