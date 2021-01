Il difensore del Galatasaray è rimasto coinvolto nell'esplosione di alcuni fuochi d'artificio, mentre festeggiava l'arrivo del nuovo anno. Il club turco ha emesso una nota ufficiale, spiegando come il calciatore si trovi ora all'ospedale e non sia in pericolo di vita. Si temono danni alla vista, le cui entità sono ancora da accertare

E' cominciato nel peggiore dei modi il 2021 per Omar Elabdellaoui , terzino del Galatasaray rimasto gravemente ferito durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Il calciatore è rimasto coinvolto nell' esplosione di alcuni fuochi d'artificio , riportando danni alla vista, riguardo ai quali non è stata però ancora specificata l'entità. Con una nota ufficiale, il club turco ha infatti spiegato come Elabdellaoui "abbia ricevuto i primi soccorsi dopo lo sfortunato incidente. Il danno sarà chiaro solo dopo un ulteriore esame. Adesso è pienamente cosciente e non è in pericolo di vita ".

Si teme per la vista, prossime ore decisive

Secondo quanto riportato dal Sun, il calciatore avrebbe riportato anche alcune ustioni al volto e alle mani. Ma come detto si teme per la vista, anche se i danni sono da accertare, A fargli visita all'ospedale si sono recati immediatamente il presidente del Galatasaray, Abdurrahim Albayrak, insieme all'allenatore Fatih Terim e al capitano Arda Turan. Le prossime ore saranno importantissime per capire in primis le condizioni di salute del calciatore, ma anche gli eventuali danni riportati e che potrebbero condizionare la sua carriera sportiva. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, Elabdellaoui ha giocato già in diversi paesi europei, vestendo le maglie di Feyenoord, Eintracht Braunschweig, Olympiacos e Hull City. Proprio nel corso della scorsa estate, il difensore classe '91 aveva lasciato la Premier League per cominciare la sua nuova esperienza in Turchia. Elabdellaoui, di origini marocchine, vanta in carriera anche 49 presenze con la nazionale norvegese.