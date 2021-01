Speranza: "Rt sotto 1 risultato incoraggiante"

Francia, aumentano casi ma calano terapie intensive

In Francia ieri sono stati registrati 23.924 casi di coronavirus, in aumento rispetto al giorno precedente (23.292). Al contrario, il numero di pazienti in terapia intensiva è sceso di 16 unità a 2.896: è la prima volta in due settimane dopo che da metà gennaio è cresciuto quotidianamente con una media di 20 nuovi pazienti al giorno.