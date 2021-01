Da domani 16 regioni zona gialla e 5 in arancione

Con la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore da domani lunedì 1° febbraio (e non da oggi come si ipotizzava in un primo momento), 16 regioni, comprese Lazio e Lombardia, passano in zona gialla. Cinque le regioni o province autonome in zona arancione, nessuna invece in area rossa. Sul fronte vaccini, l'Aifa ha dato l'ok ad AstraZeneca

COLORI REGIONI, COSA CAMBIA DA DOMANI