Il 20enne Isaac, figlio del grande Didier, ha firmato con la Folgore Caratese, che milita nel girone A della Serie D. Attaccante come il papà, cercherà di mettersi in mostra in Italia dopo le esperienza in Inghilterra e Francia

Purtroppo non sarà Maicon, con la maglia del Sona, a marcarlo, ma la Serie D italiana si prepara comunque ad accogliere un grande nome. Drogba ha firmato con la Folgore Caratese, e pazienza se si tratta “solo” del giovane Isaac, figlio del meraviglioso Didier.



A dare l’annuncio ufficiale è stato lo stesso club lombardo che milita nel girone A della Serie D (il Sona, invece, è nel girone B), attraverso un comunicato sul proprio sito: "La società Folgore Caratese comunica di essersi assicurata le prestazioni a titolo definitivo dell’attaccante Isaac Drogba, figlio di Didier", con la firma arrivata dopo un lungo corteggiamento.

Chi è Isaac Drogba

Se le imprese di papà Didier sono note a tutti (una Champions e 4 titoli di Premier con il Chelsea, oltre ad altri titoli tra Inghilterra e Turchia, con il Galatasaray), il 20enne Isaac spera di mettersi in luce in Italia, dopo aver iniziato la propria carriera proprio con la maglia dei Blues per poi passare all’Under19 del Guingamp, con cui non è andato oltre la squadra B.

Nato a Parigi il 15 dicembre 2000, Drogba jr è un attaccante centrale come il papà, ma sa giocare anche sulle fasce. A mister Emilio Longo il compito di valorizzarlo per riuscire a risalire in classifica: al momento, la Folgore Caratese è infatti settima nel suo girone.