Termina dopo un anno e quattro mesi l'esperienza di Thierry Henry alla guida del CF Montreal , club canadese che gioca nella Major League Soccer . A ufficializzare l'addio con il suo ormai ex allenatore è stato un comunicato diffuso dalla società , in cui si legge che Henry ha lasciato la panchina per ragioni familiari. Alla base della separazione, c'è la volontà dell'ex attaccante francese di riavvicinarsi alla famiglia , che vive a Londra: "Si tratta di una decisione che ho preso a malincuore - la definisce Henry sul proprio sito ufficiale - l'anno scorso è stato molto duro per me dal punto di vista personale. A causa della pandemia, non ho potuto vedere i miei figli ".

"Grato alla famiglia Saputo, esperienza incredibile"

approfondimento

Determinante per la scelta di Henry, arrivato alla guida di Montreal a novembre 2019 e capace di riportare la squadra nei playoff dopo quattro anni di assenza, è stata la voglia di non restare ancora lontano dalla sua famiglia. "A causa delle restrizioni in corso dovremo trasferirci nuovamente negli Stati Uniti per alcuni mesi - spiega - questa separazione è troppo dolorosa per me e i miei figli. Devo quindi tornare a Londra e lasciare il club". Ringraziando nel suo messaggio "Joey Saputo e l’intera famiglia Saputo per avermi dato questa meravigliosa opportunità, tifosi, giocatori e staff". Arrivato a Montreal dopo le esperienze da assistente del Ct della nazionale belga Roberto Martinez e da allenatore del Monaco in Francia, per Henry è tempo di bilanci per un'annata definita "impensabile. Giocare i playoff con questo gruppo è stata un'esperienza che non dimenticherò mai. Grazie e auguro a tutti buona fortuna per il futuro”.