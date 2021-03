1/21

Momento d'oro per l'Inter, con appena una sconfitta nelle ultime 20 gare e ben 15 vittorie. Considerando questo periodo, i nerazzurri sono tra le squadre più in forma d'Europa. Nella top20 restano fuori, anche se per poco, Atalanta e Milan, che hanno collezionato 40 punti nelle ultime 20. Frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte per la Dea; 12 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte per i rossoneri. Di seguito la classifica completa (in caso di pari punti vale la differenza reti)