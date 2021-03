Sardegna: da lunedì test obbligatori per arrivi

Il governatore Solinas ha firmato l'ordinanza che prevede che chi vorrà fare il suo ingresso in Sardegna e non è stato vaccinato o non è in grado di certificare di essersi sottoposto al tampone prima dell'arrivo avrà tre alternative per poter restare nella regione: recarsi presso le aree dedicate nei porti e aeroporti per sottoporsi al tampone rapido antigenico; recarsi, entro 48 ore in struttura autorizzata e sottoporsi al tampone molecolare; isolamento fiduciario per 10 giorni.