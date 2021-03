Ieri 13.846 casi e 386 decessi nelle ultime 24 ore

Francia, 4.548 in rianimazione

La situazione epidemiologica in Francia si aggrava ulteriormente: nelle ultime 24 ore il numero dei ricoverati in terapia intensiva e' aumentato di 142 unità arrivando a 4.548. Non sono mai stati cosi' tanti da novembre. Nonostante il lockdown imposto da venerdi' scorso a circa 21 milioni di abitanti, la crescita dei nuovi casi non si ferma: sempre nelle ultime 24 ore, sono stati 15.792 quelli registrati, oltre il doppio rispetto ai 6.471 di lunedì scorso. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 343 e hanno portato il totale a 92.621. Dall'inizio dell'epidemia sono quasi 4,3 milioni i casi registrati.