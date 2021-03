Higuain scatenato: canta e balla Despacito. VIDEO

L’attaccante argentino ha ritrovato il sorriso. Nelle immagini postate dal compagno di squadra, Blaise Matuidi, il Pipita è in piedi su una sedia e canta “Despacito” davanti ai compagni in quello che ha tutta l'aria di essere un rito di iniziazione. Nel finale si lascia andare a un balletto scatenato. La canzone deve essere la sua preferita, l'aveva già scelta per 'presentarsi' ai nuovi compagni del Milan nel 2018, e al ritorno alla Juve nel 2019

GLI ALTRI DESPACITO: MILAN 2018 - JUVE 2019