Ennesimo stravagante look per Carlos Tevez . L'ex attaccante della Juventus, attualmente in forza al Boca Juniors, nel corso della sua carriera ha spesso fatto parlare di sé non solo per le giocate in campo, ma anche per delle scelte di stile ritenute in alcuni casi discutibili dai più. Lo ha rifatto nelle ultime ore, quando ha sorpreso tutti sfoggiando una nuova, particolarissima capigliatura . Attraverso alcune stories postate su Instagram, Carlitos ha mostrato il suo nuovo taglio: una sorta di cresta con una treccia di colore blu che parte dalla punta e arriva alla fine.

Social scatenati: "Sembra un dinosauro"

Inevitabilmente, il nuovo look di Tevez non è passato inosservato. Soprattutto sui social, dove tantissimi utenti hanno commentato nella maniera più disparata. E se diversi utenti si sono complimentati con l'Apache per la scelta di stile e anche per i colori che richiamano la sua fede calcistica, il Boca Juniors, parecchi altri non hanno evitato le battute. "Sembra un dinosauro", uno dei commenti più gettonati, mentre un altro utente si è lanciato in un paragone cinematografico: "Ma non è il personaggio di Avatar?". L'obiettivo, in ogni caso, è stato raggiunto: anche a 37 anni, Tevez continua sempre a far parlare di sé.