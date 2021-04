Von der Leyen: "Summit Roma per prepararci a pandemie"

"Questa pandemia ci ha dimostrato che la salute e' un vero bene pubblico globale. Per questo la Presidenza italiana del G20 e la Commissione europea hanno deciso di ospitare il 21 maggio a Roma un Global Health Summit. Ed e' per questo che vogliamo sentire voi prima di discutere su come prevenire crisi future, come prepararsi meglio e come diventare piu' resilienti in un'era di pandemie". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen