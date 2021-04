Sempre in prima fila nell'aiutare la sua popolazione, attraverso la sua Fondazione l'ex attaccante di Barcellona e Inter ha donato 10 ambulanze in Camerun per contrastare la pandemia da Covid-19

Fuoriclasse in campo ma anche fuori, con lo sguardo sempre rivolto alla sua terra d’origine e alle persone meno agiate e ancora più in difficoltà a casa del diffondersi della pandemia da Covid-19 che da oltre un anno ha sconvolto il mondo intero. Samuel Eto'o, ex attaccante tra le altre di Barcellona e Inter, continua il suo impegno in prima linea nella lotta contro il coronavirus: come si legge nel profilo Instagram della sua Fondazione, Eto'o ha donato 10 ambulanze al Ministero della Salute del Camerun per fronteggiare l'emergenza sanitaria dettata dalla pandemia.