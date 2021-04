Scuola, dal 3 maggio quinte in presenza al 100% in Trentino

In Trentino dal 3 maggio le classi dell'ultimo anno delle scuole superiori torneranno progressivamente in presenza al 100%. La conferma arriva direttamente dall'assessore provinciale all'istruzione Mirko Bisesti, che stamane, in una videoconferenza, ne ha dato comunicazione ufficiale ai dirigenti scolastici: "Il sistema del trasporto pubblico in relazione alla riapertura delle scuole sta reggendo, come ci dicono i monitoraggi in corso. Dopo il ritorno alla didattica in sede per le classi prime possiamo annunciare la stessa novità per le classi quinte: un passaggio che avverrà da lunedi' 3 maggio, per raggiungere in modo progressivo il 100% in presenza".