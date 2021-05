Vaccini, Toti: "In Liguria vaccineremo i turisti"

In Liguria "ho già dato istruzione di vaccinare tutti i residenti temporanei. Vaccineremo anche i turisti". Lo ha detto il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti nel punto stampa sulla pandemia. "Bisogna intendersi: chi fa il fine settimana e pensa di fermarsi il lunedì per vaccinarsi non verrà vaccinato", ha chiarito Toti. Chi trascorre l'estate o un lungo periodo in Liguria può fare "una cosa già prevista nell'ordinamento sanitario": iscriversi all'Asl "come residente temporaneo", ha spiegato, e registrare la propria tessera sanitaria per aver accesso agli stessi sistemi di prenotazione dei residenti.