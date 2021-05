Riaperture, oggi si riunisce la cabina di regia

Oggi si riunirà la cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, per scrivere il nuovo decreto che verrà approvato questa settimana dal Consiglio dei ministri. Riaperture e modifica dei parametri per il cambio di fascia delle Regioni in primo piano. Ieri registrati 5.753 nuovi casi di positività al Covid e 93 decessi, per un totale di 124.156 dall'inizio della pandemia