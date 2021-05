Sì alle docce in piscine e palestre, green pass per le nozze

Nuove linee guida per le Regioni: nelle zone bianche salta il limite di quattro persone al tavolo al ristorante. Sì alle docce in piscine e palestre. Resta l’obbligo del green pass (che certifica due dosi di vaccino), test negativo nelle 48 ore prima o guarigione dal Covid - per gli ospiti di matrimoni, battesimi e comunioni. Sono le nuove linee guida delle Regioni. Si avvicina intanto il traguardo del 20% degli italiani che ha concluso il ciclo vaccinale. Sul vaccino ai 12-15enni l'Aifa si esprimerà al massimo domani, dopo l'ok dell'Ema