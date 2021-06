Venezuela, Rincon: "Sono positivo al Covid"

Golf: isolamento finito per Rahm, giocherà US Open

Jon Rahm giocherà la 121esima edizione dello US Open. Dopo la positività al Covid che lo ha costretto all'esclusione dal The Memorial Tournament alla fine del terzo round e con il successo ormai tra le sue mani e l'isolamento forzato, lo spagnolo sarà regolarmente in campo dal 17 al 20 giugno a La Jolla, in California, per il terzo Major maschile del 2021. Due test negativi effettuati a distanza di 24 ore hanno permesso all'iberico di interrompere la sua quarantena nell'Ohio per prepararsi per il grande appuntamento.