Dopo Seregno, Trento e Monterosi, altre quattro formazioni sono aritmeticamente promosse in Serie C. Si tratta di Gozzano, Montevachi, Campobasso e Taranto che hanno vinto i rispettivi gironi di Serie D. Al Gozzano, paese di poco più di 5.000 abitanti in provincia di Novara, è bastato un pareggio contro l'Imperia per chiudere i conti nel gruppo A. La formazione allenata da Antonio Soda torna così tra i professionisti appena un anno dopo la retrocessione. Non gioca tra i professionisti dal 2006, invece, il Montevarchi. La squadra toscana ha vinto aritmeticamente il girone E grazie al successo per 2-0 contro la Sangiovannese. Una vera e propria rincorsa da parte del Montevarchi che ha dovuto recuperare cinque partite dopo il focolaio di coronavirus scoppiato lo scorso dicembre all'interno della rosa.

Il Campobasso americano e il Taranto all'ultimo respiro Tra le piazze che tornano in Serie C ci sono anche Taranto e Campobasso. Il Taranto ha dovuto sudare fino all'ultima giornata per vincere il girone H e avere la meglio nel testa a testa con il Picerno. I pugliesi hanno vinto per 3-2 in casa del Lavello, mantenendo così il punto di vantaggio sui diretti avversari. Una squadra costruita da Francesco Montervino, ex centrocampista del Napoli oggi direttore sportivo del Taranto, che in campo tra i giocatori vede anche l'ex Sampdoria Fernando Tissone. Completa il quadro il Campobasso che ha vinto il girone F, chiudendo la cavalcata con la vittoria per 2-1 a Rieti. I molisani, di proprietà della società italoamericana North Sixth Group, sono diventati famosi anche oltreoceano grazie alla serie tv "Underdogs" a loro dedicata e trasmessa dalla Italian Football Tv (IFTV). In migliaia lungo le strade della città per festeggiare una promozione diretta tra i Pro che mancava da 21 anni.

Altri due posti per la Serie C La corsa verso la Serie C è ancora viva in altri due gironi, il gruppo D e il gruppo I, a 180 minuti dalla fine. Nel primo sono in lotta Aglianese e Fiorenzuola, separate da appena un punto. Derby messinese, invece, nel girone I tra l'Acr Messina e l'Fc Messina. I primi potevano archiviare la pratica promozione già in questo turno, ma hanno pareggiato per 1-1 in casa del Licata. L'Fc Messina ha così guadagnato due punti, grazie alla vittoria contro il Castrovillari, e resta ancora in corsa.