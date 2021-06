12' Alex Sandro, 68' Neymar, 89' Ribeiro, 90+3' Richarlison

BRASILE (4-4-2): Ederson; Danilo (84' Emerson), Militao, Thiago Silva, Alex Sandro (77' Renan); Gabriel Jesus (72' Firmino), Fred, Fabinho, Everton (46' Ribeiro); Gabigol (46' Richarlison), Neymar. All. Tite.

PERU' (4-2-3-1): Gallese; Corzo, Ramos, Abram, Lopez; Tapia, Yotun (74' Arias); Carrillo, Pena (67' Iberico), Bravo (74' Tavara); Lapadula (67' Valera). All. Ricardo Gareca.

Ammoniti: Ramos, Yotun, Gabriel Jesus, Tavara.

Buona anche la seconda per il Brasile, che dopo il Venezuela ha battuto anche il Perù. La partita si mette subito in discesa per la squadra di Tite, il vantaggio arriva al 12’ con Alex Sandro che chiude a centro area un’azione avvolgente. La risposta peruviana arriva con Lapadula, che al 39’ cerca il tocco sotto su Ederson in uscita ma alle sue spalle c’è Danilo che salva. Nella ripresa, il Brasile aumenta i giri. Il raddoppio lo sigla Neymar, che da fuori area si gira e trova il diagonale perfetto per battere Gallese. Valera ha l’occasione di accorciare le distanze in mischia poco dopo, ma sotto porta spara alto. Gli spazi si aprono e i verdeoro nel finale convertono due contropiedi, prima con Ribeiro e poi con Richarlison per il 4-0 finale.