Covid in Germania, Spahn: “Variante Delta si diffonde rapidamente”

La 'variante Delta' del nuovo coronavirus "si sta diffondendo ora anche in Germania, a un livello basso ma rapidamente". Lo ha dichiarato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, in conferenza stampa. Spahn ha avvertito che la variante "è particolarmente contagiosa" e può "rimettere in discussione il successo della

lotta alla pandemia". La mutazione, ha spiegato Spahn, "si sta diffondendo nel Regno Unito, soprattutto tra i più giovani". "Si osserva una grave progressione in particolare in coloro che non sono vaccinati o hanno ricevuto una sola dose del vaccino",

ha aggiunto il ministro