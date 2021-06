5′ Gomez (A), 33′ rig. Messi (A), 42′ Messi (A), 60′ Saavedra (B), 65′ Lautaro Martinez (A)

BOLIVIA (4-1-4-1): Lampe; Saavedra (85′ Villarroel), Haquin, Jusino, Fernandez (81′ Wayar); Justiniano; Chura (61′ H. Vaca), R. Vaca, Cespedes (61′ Sagredo), Di. Bejarano; G. Alvarez (61′ Ramallo). Ct. Farias

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Montiel, Pezzella, Lisandro Martinez, Acuña; G. Rodriguez (71′ Paredes), Palacios (71′ Dominguez); A. Correa (64′ Lo Celso), Messi, Gomez (56′ J. Alvarez); Aguero (63′ Lautaro Martinez). Ct. Scaloni

L'Argentina chiude la fase a gironi della Copa America con una bella vittoria contro la Bolivia e conquista così il primo posto. Gol e spettacolo: finisce 1-4 per l'albiceleste, con Lionel Messi grande protagonista con una doppietta e un assist. La partita del fuoriclasse del Barcellona inizia con un fantastico scavino che smarca il 'Papu' Gomez in area di rigore, con l'ex Atalanta che scaglia il suo sinistro alle spalle di Lampe per il vantaggio argentino. Al 32' i due si scambiano i ruoli, con il fantasista del Siviglia a procurarsi il rigore da cui poi scaturisce il raddoppio firmato da Leo Messi. Dieci minuti il numero 10 completa la doppietta, battendo Lampe con un fantastico pallonetto dopo un perfetto assist di Aguero. Nel finale di primo tempo è proprio il 'Kun' a provarci per ben due volte ma, in entrambi i casi, il suo diagonale finisce di poco a lato. Al 60' la Bolivia accorcia le distanze con Saavedre ma l'Argentina completa il poker al 65' con Lautaro Martinez che, un minuto dopo il suo ingresso in campo al posto di Aguero, segna a porta vuota dopo una conclusione di Montiel che era stata respinta sulla linea. L'Argentina conquista così il primo posto in attesa dei quarti di finale, dove affronterà l'Ecuador.