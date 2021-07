Europei, Uefa: "Ultime gare come da programma"

Europei: Federcalcio inglese non metterà in vendita nel Regno Unito i propri biglietti per il quarto a Roma

La Federcalcio inglese ha deciso di non mettere in vendita nel Regno Unito il contingente di biglietti (2.560) riservati ai tifosi per il quarto di finale contro l'Ucraina che si disputerà sabato a Roma. In base alle norme anti-Covid stabilite dal governo italiano, chiunque arrivi in Italia dal Regno Unito è obbligato ad osservare un periodo di cinque giorni di auto-isolamento. I biglietti per il quarto di finale, destinati ai tifosi inglesi, verranno venduti dalla FA tramite l'Ambasciata britannica di Roma ai soli cittadini del Regno Unito residenti in Italia.