Speranza: "Tifiamo Italia con responsabilità"

Circolare ministero: cresce Delta in Europa, casi fra tifosi e in vacanza

Aumentano le segnalazioni in Europa dei casi da variante delta, in particolare fra tifosi e in vacanza. E' una circolare del ministero della Salute a rendere nota la situazione di allerta. Le autorità sanitarie finlandesi riferiscono di numerosi casi di COVID-19 tra i circa 4.500 tifosi di ritorno dalle partite in Russia degli Europei. Le autorità dei Paesi Bassi riportano un notevole aumento di casi tra studenti di ritorno da Palma di Maiorca (Spagna) e dall'Algarve (Portogallo). Tutti hanno riferito la partecipazione ad attività di svago, come eventi organizzati su larga scala come concerti e feste.