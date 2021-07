Rt scende a 0,63, ma più casi Delta e Kappa

Continua la riduzione dell'Rt nazionale a 0.63 rispetto allo 0.69 della settimana scorsa e scende ancora l'incidenza dei casi di Covid in Italia a 9 casi ogni 100 mila abitanti rispetto agli 11 di 7 giorni fa. Dalla bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute emerge anche che, sebbene in assoluto i nuovi casi siano in diminuzione, la proporzione di casi di infezione da virus SARS-CoV-2 causati da varianti delta e kappa è in aumento in Italia