Ha 100 anni , e da quasi venti ha l’abitudine di annotare su un taccuino tutti i gol segnati da Leo Messi . La storia di Don Hernan , in Argentina, è diventata virale solo negli ultimi giorni, da quando cioè si è scoperta la passione di questo tifoso centenario per la Pulce, che ha trovato il modo di ringraziarlo attraverso un video, facendolo emozionare.

La sorpresa di Messi

Che Messi segni con la maglia del Barcellona o dell’Argentina, Hernan tira fuori carta e matita e scrive, rinnovando le mostruose statistiche di Leo “alla vecchia maniera”. Aggiungendo, nell’ultimo periodo, i 4 gol segnati in Copa America, trofeo che l’argentino, da capitano, è riuscito finalmente a sollevare dopo tre finali perse. Così, colpito dalla storia, Messi ha voluto inviargli un videomessaggio di ringraziamento: Don Hernan, con un nipote accanto, resta in un primo momento spiazzato di fronte al saluto via smartphone del suo idolo, non potendo quasi credere che Leo si stia rivolgendo proprio a lui; poi l'emozione è fortissima.