Vaccini, boom di prenotazioni dopo misure Governo

MotoGP, 23 mila spettatori al giorno a Misano

Dal 17 al 19 settembre la MotoGP sarà in pista sul circuito di Misano Adriatico. Dopo le decisioni del Governo, che ha dato il via libera al 50% di capienza per gli eventi sportivi all'aperto in zona bianca, sono in vendita i biglietti per assistere al weekend che vedrà protagonisti anche due gare del FIM Enel MotoE e la Moto 3 del Cev.