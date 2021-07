Tokyo, record di nuovi casi: 2848 in un giorno

Dal Pino: "Perdite di oltre 1 miliardo, servono misure di ampio respiro per i club"

Il grido d'allarme di Dal Pino al termine del Consiglio Federale. "Il nostro settore non ha ricevuto alcun ammortizzatore, i club vivono una situazione di mancati introiti causati dalla pandemia a fronte di perdite di oltre un miliardo e 200 milioni di euro. Serve che vengano adottate misure di respiro per i bilanci delle società, non e' possibile continuare a sostenere costi certi davanti a ricavi incerti"