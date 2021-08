Napoli, Costa positivo: era in campo col Wisla

Pechino, cancellati eventi ad agosto

La capitale cinese, Pechino, ha deciso di cancellare mostre ed eventi su larga scala in programma per questo mese, dopo la conferma di tre casi di Covid-19 a trasmissione locale avvenuta nella prima metà della giornata di ieri. Il governo municipale ha esortato i dipartimenti competenti a svolgere tempestivamente indagini epidemiologiche su specifici gruppi a stretto contatto con la mobilità su larga scala, tra cui tassisti, autisti di ride-hailing e personale addetto alle consegne. Pechino ha in piano di intensificare lo screening di coloro che entrano in città da aree in cui sono stati segnalati casi di Covid-19, sollecitando inoltre i dipartimenti competenti a prestare maggiore assistenza agli operatori medici in prima linea nella prevenzione e nel controllo della malattia. Negli aeroporti e nei punti di snodo del traffico cittadino è stato invece disposto il rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo per fermare la diffusione del Coronavirus. Luoghi pubblici come parchi, punti panoramici, sedi di eventi, cinema e biblioteche dovranno invece contingentare rigorosamente il numero di visitatori e implementare turni scaglionati e sistemi di prenotazione.