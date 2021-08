Scuola, ok a Protocollo sicurezza: no dei presidi

Federdistribzuone, per il 57% degli italiani si contrae il reddito familiare

La riduzione del reddito familiare, come causa diretta generata dalla pandemia Covid-19, è stata registrata dal 57% degli italiani e ha determinato un impatto negativo sul commercio al dettaglio che colpisce maggiormente le categorie non alimentari, conseguentemente generando, in assenza di una significativa ripresa, un potenziale rischio per la tenuta delle imprese. E' quanto emerge da un’indagine PwC nell'ambiro dell’Osservatorio Federdistribuzione ‘Consumi, Nuove Abitudini d’Acquisto e Stili di Vita, pubblicato di recente. In particolare, nel 2020, il commercio al dettaglio nel suo complesso ha visto una contrazione del 5,4% rispetto ai valori pre crisi, a pesare notevolmente è la componente non alimentare che ha perso il 12,2% sul 2019, mentre il food segna + 3,7%. La tendenza al calo si conferma restringendo l’analisi al comparto della Distribuzione Moderna: con una riduzione totale del 2,7% e del 12,5% per il non food; anche in questo comparto il food, in controtendenza, registra un aumento del 4,5%. Tale situazione genera conseguentemente, in assenza di una significativa ripresa, un potenziale rischio occupazionale per 200 mila attori del commercio e addirittura 80 mila a rischio chiusura.