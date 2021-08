Entella, biglietti in regalo a giovani vaccinati

Tunisia, allentate le misure anti Covid

Niente più quarantena all'ingresso per chi ha completato il ciclo vaccinale e coprifuoco notturno che slitta dalle 22:00 alle 24:00 (fino alle 5 del mattino): queste le principali novità annunciate dal presidente tunisino, Kais Saied, nell'ambito di una serie di misure anti Covid che andranno in vigore a partire dal 19 agosto. Misure decise dopo aver consultato il Comitato per la lotta al coronavirus, che riflettono una situazione sanitaria legata al Covid in miglioramento e con una campagna vaccinale che ha raggiunto ritmi considerevoli nelle ultime settimane, anche grazie agli aiuti ricevuti da diversi Paesi. Mentre saranno autorizzati gli assembramenti per le persone completamente vaccinate in spazi aperti, pur nel rispetto dei protocolli sanitari, rimarranno vietati manifestazioni e assembramenti pubblici, privati ;;e familiari negli spazi chiusi, ha annunciato ancora la presidenza. Restano tuttavia in vigore le misure applicate a chi entra in Tunisia, con la presentazione di un test Pcr negativo effettuato non più di 72 ore prima dell'entrata sul territorio e l'obbligo di una quarantena di dieci giorni.