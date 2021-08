Coronavirus in Abruzzo: “101 nuovi casi, nessun decesso”

Secondo i dati riferiti dall’Agi, oggi in Abruzzo sono 101 i nuovi casi di coronavirus mentre non si è fortunatamente registrato alcun decesso. Il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza sale a 78.045 casi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2169 (+20 rispetto a ieri). Sono 62 i pazienti (+2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 12 (+1) in terapia intensiva, mentre altri 2095 (+17) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2422 tamponi molecolari e 4349 test antigenici. Il tasso di positività, pari a 1.49 per cento