Un 'nuovo Beckham ' approda nel mondo del calcio. Romeo, ventiduenne figlio di David (ex stella di Manchester United e Real Madrid), ha firmato con il Fort Lauderdale CF . Si tratta del primo contratto professionistico della sua carriera. Giocherà in terza divisione nordamericana, nel club della regione della Florida satellite dell'Inter Miami (la squadra di MLS di cui il padre è proprietario). Il giovane calciatore, classe 2002, ha già effettuato i primi allenamenti con i suoi nuovi colori (rosanero, gli stessi dell'Inter Miami) e l' esordio potrebbe avvenire molto presto. Alle 01:30 della mattina di domenica 5 settembre, Beckham potrebbe esordire nella partita ufficiale contro il Chattanooga Red Wolves Soccer Club. Il suo piede destro intanto pare carico, come mostrato nel suo ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Da vedere se sarà di velluto come quello del padre. La coordinazione sembra essere quella.

Mamma Victoria: "Siamo fieri di te, Romeo"

Sul suo profilo Instagram Romeo Beckham ha mostrato tutta la sua felicità per il raggiungimento di una tappa importante della sua vita: firmare il primo contratto professionistico e provare a seguire le orme del padre David. "Insegui i tuoi sogni", la didascalia motivazionale del giocatore scritta per la foto che lo ritrae mentre calcia. E tra i commenti al post, spicca quello di mamma Victoria: "Siamo così fieri di te Romeo". La storia è solo al suo inizio, le partite giocate sono ancora zero ma la famiglia Beckham ha un motivo in più per essere fiera di Romeo.