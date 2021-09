Dl Green Pass, maggioranza ritira emendamenti

Dati Agenas: Sardegna a rischio zona gialla

Anche la Sardegna rischia di finire in zona gialla, raggiungendo la Sicilia, con il monitoraggio di venerdì. Secondo i dati Agenas, aggiornati a ieri, i posti letto occupati in terapia intensiva sono ampiamente sopra la soglia del 10%, al 14%, mentre l'altro parametro preso in considerazione per il cambio di colore, ossia i ricoveri ordinari, è sul filo: al 15%, esattamente sulla soglia fissata dal ministero della Salute, anche se in realtà le stesse tabelle Agenas parlano di 235 posti occupati su 1.602 totali, pari al 14,6%. In genere i dati sui ricoveri analizzati in Cabina di Regia sono quelli del martedì, quindi sarà oggi

probabilmente la prova del nove: se ci sarà un ulteriore aumento dei ricoveri ordinari, la Sardegna potrebbe finire in giallo, con decisione venerdì e entrata in vigore lunedì 13 settembre. Anche se, va precisato, il ministero della Salute ha dati leggermente divergenti da quelli di Agenas, per una semplice questione di tempistica nella raccolta, il che ha portato ad inizio agosto, per esempio, alla convinzione generale che la Sicilia finisse in giallo, stando appunto ai dati Agenas, mentre i numeri del ministero hanno consentito un'altra settimana in zona bianca. Per la Sicilia, in ogni caso, non ci sono dubbi: rimarrà ancora in giallo, avendo le terapie intensive al 14% e i ricoveri ordinari addirittura al 23%. Quanto alle altre Regioni, è oltre soglia per i ricoveri ordinari la Calabria, al 19%, ma ancora sotto per le intensive, ferme all'8%. Sono sul filo Marche e Toscana al 10% di terapie intensive occupate, ma rispettivamente al 6% e all'8% per i ricoveri ordinari, ancora lontane dalla soglia di rischio. Tutte le altre regioni hanno entrambi i parametri sotto soglia.