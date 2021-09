Il difensore dell'Olympique Lione Jerome Boateng è stato condannato per lesioni ai danni della sua ex compagna Sherin Senler. Come spiega il Mirror, il tribunale di Monaco di Baviera ha stabilito a carico dell'ex centrale del Bayern Monaco una sanzione di 1,8 milioni di euro. L'ex giocatore della nazionale tedesca, campione del mondo nel 2014, ha respinto le accuse ma è stato comunque dichiarato colpevole. Secondo i legali di Boateng, le accuse mosse dalla Senler non erano dimostrabili da terzi e per questo non si sarebbe nemmeno dovuti arrivare a processo.