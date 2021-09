Terza dose vaccino: oltre 6mila l'hanno ricevuta

All'indomani in Italia dal via della somministrazione della terza dose ai fragili e ai soggetti a rischio, sono 6.803 le persone che l'hanno ricevuta (lo 0,73% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo). Quelli che hanno avuto almeno una dose sono 44.356.849, l'82,13% della popolazione over 12; mentre quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono 41.175.922, il 76,24% della popolazione over 12. Le dosi di vaccino somministrate in Italia sono 82.670.260