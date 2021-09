Superati i 40 milioni di vaccinati in Italia

Dal Pino: “Chiediamo ritorno al 100% tifosi negli stadi”

“Sarà un campionato affascinante, dispiace vederlo iniziare soltanto con il 50% del pubblico e non col 100% come avvenuto in Inghilterra. Anche in Francia c’è il pubblico al 100% e noi vorremmo tanto che il governo prendesse in considerazione quella che è sempre stata la nostra unica richiesta: tornare ad avere il 100% degli spalti pieni”. E' quanto afferma Paolo Dal Pino, presidente della Lega calcio di Serie A e vice-presidente vicario della Figc.